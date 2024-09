In TVL Sportcafé krijgen we morgen het bezoek van de trainer van Racing Genk, Thorsten Fink. En met de manager van Greenyard Maaseik, Dieter Leenders, hebben we het over de ambitie van de Maaslanders dit seizoen. Ook voor Limburg International trokken we naar Maaseik. Spelverdeler Renet Vanker uit Estland speelt al 3,5 jaar voor Greenyard. En hij verdeelt het spel in de Steengoed Arena met de glimlach.