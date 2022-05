door Tom Kums

En dan naar de autosport. Kris Princen heeft gisteren de Sezoensrally gewonnnen. In zijn Citroën DS3 WRC was hij net iets sneller dan Gregoire Munster en Vincent Verschueren. Het is al de vierde keer dat Gingelomnaar de beste is op de Maaskiezel. "Maar deze was onverwacht en dus des te mooier", aldus Princen.