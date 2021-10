Tijd voor motorcross. Liam Everts is in de EMX250 zesde geworden in de Grote Prijs van Teutschentahl. In de eerste reeks eindigde hij net buiten de top 10. Maar in de daaropvolgende reeks deed hij het een stuk beter. Everts blijft vierde in het EMX250-klassement. Volgende week trekt het circus naar het Franse Lacapelle Marival.