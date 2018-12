Thes Sport blijft het fantastisch doen in de eerste amateurliga. Gisteravond versloeg het Seraing met ruime 4-0-cijfers. Thes blijft zo de autoritaire leider met vijf punten voorsprong op Deinze. In de tweede amateurklasse won Bocholt vanmiddag in eigen huis van Cappellen. Het werd 3-2. En leider Sporting Hasselt kroonde zich vrijdagavond al tot herfstkampioen. Het kwam in eigen huis wel niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Patro Eisden. Een billijke puntendeling.