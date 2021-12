- STVV verliest in Gent en blijft achter met 0 op 15 - De woelige week van Lommel SK: wat nu? - Ladies Genk hebben (net op tijd?) de goede vorm te pakken. - Het geheim achter SK Kadijk, onklopbaar in derde provinciale - Onherkenbaar Maaseik verliest leidersplaats na pak voor de broek in Aalst - Ook in Leuven grijpt Achel naast eerste competitiezege - Roeier Ward Lemmelijn: "De vraag is niet of, maar wanneer ik wereldtop zal zijn op het water"