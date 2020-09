Kan de BeNe-league handbal over twee weken van start gaan? Als het van Bruno Willems afhangt alvast niet. De voorzitter van Initia Hasselt en orthopedisch chirurg in het Jessaziekenhuis is categoriek: nu starten met competitiehandbal over de landsgrenzen heen is onverantwoord. De BeNel-eague houdt intussen de vinger aan de pols bij alle clubs. Maandagavond is er nieuw overleg over een eventuele competitiestart.