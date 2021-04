Racing Genk zal Play-Off 1 starten vanop de derde plek, tenzij Anderlecht er vanavond nog over springt. Gisteren verloor het met 3-2 op het veld van Antwerp. Nochtans stond Genk twintig minuten voor tijd nog 0-2 voor. Antwerp knokte zich terug en in de toegevoegde tijd pakte het de volle buit. Voor Racing Genk is het een slechte generale repetitie voor zondag, want dan staat het in Brussel tegenover Standard in de bekerfinale.