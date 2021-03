In de Challenge Final 4 deed Achel de voorbije week een goeie zaak na een zege in Waremme. Tectum profiteerde optimaal van het verlies van Aalst tegen Gent en kwam mee aan de leiding in de play-downs. Gisteren kreeg het in sporthal De Koekoek hekkensluiter Waremme over de vloer. Winnen was dus opnieuw een must.