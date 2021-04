In TVL Sportcafé krijgen we morgen het bezoek van Maarten Bostyn. Voorzitter van Limburg United. En ook in het Moment richten we ons vizier op het basketbal. Thomas Dreesen, één van de grootste basketbaltalenten van Limburg, liep op z'n 22e een dubbele enkelbreuk op. Zijn carrière zou er helemaal anders uitzien. Vandaag is hij personal basketbalcoach. Maar tijdens het interview voor TVL Sportcafé had hij wel nog nieuws aan te kondigen.