Ladiesvolley Limburg aan de leiding na winst bij Asterix Avo

In het volleybal won Greenyard Maaseik vrijdagavond al van Tectum Achel. De enige Limburse derby in de liga eindigde op een droge 3-0. Enkel in de eerste set leek er een verrassing in de maak. Voor Achel is het duur puntenverlies, want het verliest z'n plaats in de top 4. Voor Maaseik was het dan weer de ideale voorbereiding voor het CL-duel komende woensdag tegen Zenit Kazan.