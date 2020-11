Door de Nations League werd er dit weekend niet gespeeld in de hoogste afdeling. En ook in 1B moest Lommel SK dit weekend niet aan de bak. Trainer Liam Manning koos er dan maar voor om z'n A-team tegen z'n B-team uit te spelen in een veredelde oefenwedstrijd aan de Gestelsedijk. Een ideaal moment om de schijnwerpers eens te richten op één van de spelers van het 'new look'-Lommel, nl. Manfred Ugalde. De Costa Ricaan die dit seizoen al goed was voor 5 doelpunten.