Lekke band houdt Princen van de zege in de Rally van Haspengouw

In 1B kan Lommel SK terug rustig ademhalen. De club wist zich namelijk vrijdag te verzekeren van het behoud. En dat in een rechtstreeks duel met concurrent Roeselare. Lommel had genoeg aan een gelijkspel en dus was de 0-0 tegen de West-Vlamingen genoeg voor een feestavond aan de Gestelsedijk. Lommel speelt zo meteen ook voor het eerst in de clubgeschiedenis play-off 2.