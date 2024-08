Liam Everts derde in GP Zwitserland

door Niels Christiaens

Liam Everts is vanmiddag derde geworden in de Grote Prijs motorcross van Zwitserland in de MX2. Hij werd tweede in reeks 1, in de tweede reeks viel hij terug naar de vijfde plek. De overwinning was voor WK-leider Kay De Wolf. Everts is vierde. De jongste Everts was zeer blij met z'n prestaties in Zwitserland. Voor Jago Geerts uit Balen was er minder goed nieuws. Hij kwam ten val in de kwalificaties en komt dit seizoen niet meer in actie om zich ten volle voor te bereiden op het nieuwe seizoen.