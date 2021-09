door Bart Husson

In het motorcross schreef Liam Everts vandaag een beetje geschiedenis. 50 jaar na zijn grootvader Harry heeft de zoon van motorcrosslegende Stefan Everts zijn debuut gemaakt in de MX2, dat is de opstapklasse naar het grote MXGP-kampioenschap. Liam Everts zette zijn eerste stappen in het WK motorcross in Italië. De 17-jarige reed een goede race en eindigde uiteindelijk knap als 13e. Jago Geerts miste net het podium en eindigde vierde.