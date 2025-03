door anystreamtvl anystreamtvl

Naar de motorcross dan waar Liam Everts dit weekend zijn comeback maakt na de nekwervelbreuk die hij vorig seizoen opliep. Everts deed het meteen goed in Argentinië. In zijn allereerste competitierace na zijn zware val werd hij achtste. Everts kwam goed voor de dag in de kwalificaties van de Grote Prijs van Argentinië. Vanavond volgen de reeksen. Maar met die drie punten in de kwalificaties is de comeback nu al geslaagd.