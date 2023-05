door Tom Kums

En dan naar het Franse zand, want daar stond dit weekend in Villars-sous-Écot de Grote Prijs van Frankrijk motorcross op het programma. WK-leider Jago Geerts trok met een comfortabele voorsprong van 48 punten naar Frankrijk, maar de Balenaar kwam in de kwalificaties ten val en liep een polsbreuk op. Het was vanmiddag dus enkel uitkijken naar de prestaties van Liam Everts.