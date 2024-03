door Niels Christiaens

In de motorcross is Liam Everts vanmiddag 5de geworden in de grote prijs van Spanje in de MX2. De Lummenaar beleefde dus een geslaagde terugkeer na zijn duimbreuk die hem aan de kant hield tijdens de seizoensstart in Argentinië. De winst in Arroyomolinos was voor de Nederlander Kay De Wolf. Over twee weken is het de Grote Prijs van Sardinië.