Limburg United begint BNXT League met vlotte winst tegen Basketbal Academie Limburg

door Jeroen Houben

In het basketbal is de tweede fase van de nieuwe BNXT League aangebroken. In de grensoverschrijdende competitie komen nu ook de Nederlandse clubs erbij. In de zogenaamde Gold League spelen de 5 beste ploegen uit elk land tegen elkaar. Maar Limburg United moet zich tevreden stellen met een plek in de Silver League. Die bestaat uit de overige 11 ploegen uit beide landen. Vanmiddag ontving Limburg United alvast BAL, oftewel Basket Academie Limburg uit het Nederlandse Weert.