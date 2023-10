In het handbal heeft Hubo Handbal met 25-23 verloren tegen Hurry Up. De fusieclub blijft zo negende in het klassement de Beneleague. En daarin was het toch vooral uitkijken naar het duel tussen Sporting Pelt en Achilles Bocholt. Oftewel dé derby van het noorden. En de messen waren als vanouds geslepen, want beide teams deelden de derde plaats. En konden puntengewin dus goed gebruiken.