Limburg United gedeeld laatste na nederlaag tegen Oostende

Het was voor Roeselare trouwens de tweede wedstrijd dit weekend tegen een Limburgse club, want gisterenavond speelde het ook al in Achel. Voor promovendus Tectum Achel was het een moeilijke wedstrijd. En hoewel het in de derde set dicht bij setwinst was, wonnen de te sterke West-Vlamingen toch met 0-3.