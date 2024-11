door Niels Christiaens

In het basketbal heeft Limburg United een nederlaag geleden in Oostende. United was niet bij de les voor de rust en liep al tegen een 25-puntenkloof aan. Toch werd het nog een wedstrijd na een sterke terugkeer in het derde kwart. Maar uiteindelijk was Oostende te sterk gisteren. 84-72 was de stand na 40 minuten.