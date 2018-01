Limburg United onderuit tegen Bergen

Limburgers op de Olympische Winterspelen, ze zijn op 1 hand te tellen. Maar volgende maand trekken er twee provinciegenoten naar de Spelen in Pyeongchang, in Zuid-Korea is dat. In het skeleton is dat Kim Meylemans uit Neeroeteren, en Ward Pétré uit Herk-de-Stad schaatst de 1500m in het shorttrack. Pétré kwam gisteren even langs bij de shorttrackclub in Hasselt, waar het allemaal begon voor hem. Met Tom Kums blikte hij vooruit op zijn Olympisch avontuur.