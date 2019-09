Limburg United pakt eerste competitiezege na verlengingen

Vandaag vond de vijfde editie van de Battle of Thor plaats. Dat is een obstakelrun waarvoor jaarlijks duizenden deelnemers naar Genk afzakken. En dat was ook dit jaar niet anders. Met 1 wel heel bijzondere deelneemster trouwens. Want niemand minder dan Kim Clijsters kwam haar geluk beproeven op 1 van de drie afstanden.