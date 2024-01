Racing Genk is gisteren niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen Cercle Brugge. Genk kwam vroeg op achterstand en gaf te veel kansen weg aan de Bruggelingen. Invaller Zeqiri kon uiteindelijk nog de bordjes gelijkhangen in een tweede helft met meer doelgevaar voor Genk, maar 1-1 was dus uiteindelijk de eindstand. Met één punt tegen Cercle schiet Genk niet veel op in het klassement, voorlopig staat Genk vijfde.