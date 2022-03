door Niels Christiaens

In het basketbal stond gisteren de derde wedstrijd in de Silver League op het programma voor Limburg United. Meteen ook de derde confrontatie met een team uit Nederland. Deze keer kwam Apollo Amsterdam op bezoek. United maakte er een kat-en-muisspel van in de Alverberg. Die was trouwens goed gevuld, want de beker van België kwam officieel thuis in Hasselt.