STVV komt vanavond pas in actie. Thuis tegen Oud-Heverlee Leuven. De Kanaries haalden in deze transferperiode twee versterkingen binnen. Ilombé Mboyo en Christian Brüls. Derde keer, goede keer voor die laatste. Want twee keer al stond hij in de belangstelling van de Kanaries, maar met Peter Maes aan het roer, was het dus wel raak. Vorige week werd hij meteen in de basis gedropt. Het vertrouwen in de Oostkantonner is groot.