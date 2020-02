Limburg United wint voor het eerst in 2020

In de Beneleague handbal ging leider Achilles Bocholt dit weekend gewoon door op zijn elan. De Bocholtenaren versloegen Hurry Up met 35-28. Ook Pelt won, thuis van Aalsmeer, en blijft in de running voor een plaats in de Final Four. Verderop in het klassement speelde Hasselt zijn laatste troefkaart uit om de playdowns te ontlopen. De Hasselaren moesten dan winnen in Tongeren.