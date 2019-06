Limburgs getinte nationale ploeg klaar voor WK tafelvoetbal

Racing Genk heeft op clubniveau een akkoord over de transfer van Leandro Trossard naar Brighton & Hove Albion. Het is nu aan de 24-jarige kapitein van Genk om te beslissen of hij op het voorstel ingaat. Dit weekend had hij daar alvast geen tijd voor want gisteren trad hij in Oudsbergen in het huwelijk met zijn 26-jarige verloofde Laura Hilven.