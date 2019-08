Lommel begint competitie met thuisnederlaag tegen Westerlo

De 14-jarige Roos Vanotterdijk pakte vorige week op de Europese jeugdolympiade in Baku een zilveren medaille op de 100 meter vlinderslag. De Houthalense deed dat in een verbluffende tijd van 59 seconden en 33 honderdsten. Daarmee is ze nu al de op-één-na-snelste Belgische op die afstand. Tom Kums zocht Roos op in zwembad De Sprink in Bree.