Lommel blijft bovenin meedraaien na nieuwe overwinning

In de BENE-LEague van het handbal kwam leider Bocholt donderdag al in actie omdat het vanavond in Luxemburg speelt voor de EHF Cup. Zij blijven net als Wezet foutloos aan de kop van het klassement. Hasselt won gisteren bij Quintus en ook Tongeren deed wat het moest doen en blijft in het spoor van de leiders.