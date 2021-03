We hebben er lang op moeten wachten, maar vanmiddag was er eindelijk nog eens veldlopen. In het Park van Laken in Brussel streden de senioren bij de mannen en de vrouwen voor de Belgische titel. Bij de mannen was de Limburger Dieter Kersten favoriet. Bij de vrouwen ging Mieke Gorissen voor haar eerste Belgische titel.