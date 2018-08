Lommel knikkert Lierse Kempenzonen uit de beker na spektakelstuk

Goed nieuws voor het Belgische speedway. Want in Mettet in de provincie Namen komt er een nieuw trainingscircuit. Tot nog toe kan er in ons land alleen in Heusden-Zolder aan speedway gedaan worden. En dat slechts drie keer per jaar. En dit weekend was het weer zover. In het Helzoldstadion werd er traditioneel gestreden om de Gouden Helm. Meteen de afsluiter van het seizoen.