De paardensport wordt dezer dagen geteisterd door twee virussen. Er is het coronavirus dat ervoor zorgde dat een aantal tornooien werd afgelast. Maar de paarden zelf worden getroffen door het besmettelijke rhino-virus, waardoor ze drie weken in quarantaine moesten. Slecht nieuws met het oog op de Olympische Spelen in Tokyo. Wij gingen langs bij de stal Philippaerts in Oudsbergen, waar Nicola en vader Ludo momenteel in de Verenigde Staten verblijven, maar Olivier was wel thuis om ons te ontvangen.