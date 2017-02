Lommel pakt oververdiend punt tegen leider

Tim Wellens heeft vanmiddag de laatste etappe in de Ruta del Sol gewonnen. Wellens was de snelste na een ontsnapping. Alejandro Valverde won het eindklassement. En in de Ronde van Oman pakte Ben Hermans dan weer de eindzege. De Diepenbekenaar hield makkelijk stand in de slotetappe. Gisteren trok hij het laken helemaal naar zich toe in de koninginnerit op de Green Mountain. Knappe prestatie van Hermans, die het seizoen dus niet beter kon beginnen.