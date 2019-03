Lommel SK begint play-downs met pijnlijke thuisnederlaag

In het basketbal konden de dames van Lummen zich gisteren in hun debuutjaar in eerste klasse meteen plaatsen voor de play-offs. Lummen moest dan wel winnen van Charleroi, want Laarne, de concurrent voor het laatste play-offticket, verloor van Luik. Sportcomplex Vijfsprong in Lummen zat dan ook bomvol voor de beslissende wedstrijd.