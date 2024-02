door Niels Christiaens

In 1B kwam Patro Eisden vrijdagavond al in actie thuis tegen Lierse. Patro wpn met 3-0 van de Pallieters en begint luidop te dromen van promotie. Vanmiddag hoopte Lommel weer over Patro te springen in het klassement. Dan moest het wel voorbij Jong Genk. Lommel had wat recht te zetten na de nederlaag in eigen huis tegen Oostende. Jong Genk was het jaar goed begonnen met 13 op 18.