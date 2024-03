In het basketbal ging Limburg United vanmiddag op zoek naar z'n tweede prijs uit de clubgeschiedenis. In Vorst Nationaal speelde het namelijk de bekerfinale tegen Spirou Charleroi. Twee jaar geleden won United z'n eerste beker, toen als underdog tegen Oostende. Maar vandaag was het team van Westphalen de favoriet. De Limburgse supporters waren talrijk op post in Vorst. Zo'n tweeduizend supporters van United maakten de trip.