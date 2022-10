- Genk doet het opnieuw in de slotminuten, Munoz ditmaal matchwinnaar van dienst - Lommel SK scoort en wint voor het eerst deze competitie in eigen huis - Jong Genk blijft hangen in de hoek waar de klappen vallen - Sterk Genk Ladies verliest nipt van Anderlecht - Sporting Hasselt en Lille delen de punten - Maaseik-volleyballer Martin Perin stuikt in elkaar maar met succes gereanimeerd - Heeft een erg Belgisch getint Limburg United z'n succesformule beet? - Wie behoudt ongeslagen status: Hubo Handbal of Green Park Aalsmeer? - Sporting Pelt ontvangt zuiderburen van Hurry Up uit Drenthe - Hasseltse Sue Somers stoomt zich klaar voor het eerste WK gravelbike