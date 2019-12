Lommel SK gaat winterstop in met knappe zege tegen Beerschot

Nog in het volleybal wil Achel ergens in de komende 5 jaren een grote prijs pakken. Dat zegt althans voorzitter Joos Gysen. Achel doet het boven verwachtingen goed en kon ook dit weekend een uitstekende zaak doen thuis tegen rechtstreekse concurrent Haasrode-Leuven. Want bij winst zouden de Noord-Limburgers hun plek in de top 4 heroveren. En die vierde plaats is felbegeerd met het oog op een eventuele Final Four.