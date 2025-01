Lommel SK nu ook thuis onderuit tegen Club Luik

door Wout Hermans

In de Challenger Pro League speelde Lommel SK vanmiddag pas zijn eerste officiële wedstrijd van het nieuwe jaar. De Noord-Limburgers hadden een extra lange winterstop omdat de match tegen Francs Borains werd afgelast door sneeuwval en er normaal tegen het ondertussen failliete Deinze werd gespeeld. Er was dus tijd om de koppen bijeen te steken aan de Gestelsedijk, en dat was nodig, want in het klassement doet Lommel het met een negende plaats slechter als gehoopt. Ondertussen stak trainer Steve Bould terug het kanaal over, zijn assisent Ryan Garry nam vandaag tegen Luik voor het eerst de fakkel over.