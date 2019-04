Lommel SK pakt belangrijk punt in Tubeke

In het Mountainbike heeft Jens Schuermans uit Maasmechelen de Grote Prijs Stad Beringen gewonnen. Hij was de beste van een sterk internationaal deelnemersveld. Perenaar Kevin Panhuyzen werd zevende. Beide Limburgers zijn trouwens ambitieus want ze willen zich dit seizoen kwalificeren voor de Olympische Spelen die volgend jaar in Tokio plaatsvinden. Een portret.