Lommel SK verliest in Virton

De Kanaries verliep het zaterdag een stuk minder goed. STVV kwam in actie tegen Zulte-Waregem en kreeg een stevig pak slaag aan de Gaverbeek. Het werd 5-1. Voor de gehavende Truienaren is het de vijfde nederlaag in zes wedstrijden. Achteraf waren de reacties dan ook niet mals.