In de BENE-League van het handbal heeft Hubo Handbal, achtste in de rangschikking, met 28-28 gelijk gespeeld tegen het nummer drie, het Nederlandse Aalsmeer. Sporting Pelt deed het minder goed, want verloor op bezoek bij het Nederlandse Hurry Up met 32-30. En ook Achilles Bocholt speelde tegen onze noorderburen. De leider ontving Tachos uit Waalwijk, de voorlaatste in de stand. Op papier een hapklare brok dus.