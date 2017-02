Lommel United onderuit in Leuven

Vrijdagavond versloeg Racing Genk STVV overtuigend in de Limburgse derby. 0-3 werd het op Stayen. Maar de score had nog veel hoger kunnen oplopen. Genk springt in de stand over Gent naar de 7de plaats. STVV behoudt een voorsprong van 8 punten op rode lantaarn Moeskroen.