Lommel United zakt naar eerste amateurreeks

In TVL Sportcafé blikken we morgen terug op de bronzen medaille die Ann Simons haalde op de Olympische Spelen in Sydney. De judoka uit Lanaken moest op haar 26ste vroegtijdig een punt achter haar carrière zetten door een zware knieblessure. Maar ondanks de vaak harde jaren als topsporter, kijkt ze toch tevreden terug op haar judocarrière.