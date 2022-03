Maaseik pakt leidersplaats op slotspeeldag na knappe zege bij Roeselare

Opnieuw welkom. We beginnen met voetbal. STVV moest zich vrijdag al tevreden stellen met een 1-1 gelijkspel thuis tegen KV Mechelen. En Racing slaagde er ook niet in met de volle buit aan de haal te gaan. Het werd gisteren 2-2 in en tegen Cercle Brugge. Een wedstrijd met twee gezichten ook. Want de Limburgers waren vooral voor de pauze dramatisch slecht, maar wisten toch nog een punt uit de brand te slepen na een 2-0 achterstand in de tweede helft.