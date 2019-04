Maaseik thuis onderuit tegen Roeselare

Ja, de beslissing is dus gevallen. Niet Sporting Hasselt maar Patro Eisden is de kampioen in de 2e amateurliga B. En dat met een onwaarschijnlijke reeks van 24 wedstrijden zonder nederlaag. Of de club nu ook promoveert is wel nog afwachten. Want een licentie voor eerste amateur is er nog niet. Maar dat kon gisterenavond alvast de pret niet drukken. Jeroen Houben stortte zich in het feestgedruis.