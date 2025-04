STVV heeft zich na een turbulente week herpakt in de Relegation Play-offs. Na de zware tik tegen Kortrijk vorige speeldag, klopten de Kanaries in eigen huis Cercle Brugge met 3-1. Een overwinning die hen, met één punt voorsprong, opnieuw aan de leiding brengt in Play Off 3, al was het verschil op het veld minder groot dan de score doet uitschijnen. De zege komt er in de nasleep van het ontslag van trainer Felice Mazzu, dat voor de nodige nervositeit zorgde binnen de groep. En ook opvallend: enfant terrible Didier Lamkel Ze zat terug in de selectie en verscheen verrassend opnieuw aan de aftrap.