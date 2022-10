In de tweede klasse van het Belgisch voetbal speelde Lommel SK gisterenavond tegen Club NXT. Het verschil tussen Lommel en de jonge beloftenploeg van Club Brugge was voor de aanvang van de wedstrijd amper 2 punten, in het voordeel van de Lommelaars. En die voorsprong wilden ze behouden. Zeker na de zware nederlaag tegen de (toenmalige) hekkensluiter Deinze, vorige week.