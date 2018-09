Sport Merckx wint Superprestige driebanden in Lommel

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Eddy Merckx heeft in Lommel de superprestige driebanden gewonnen. En dat voor het tweede jaar op rij. Merckx haalde het in de finale van Roland Forthomme, die eerder in de halve finale Limburger Eddy Leppens naar huis stuurde.